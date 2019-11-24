مصرع طفلين دهسًا أسفل عجلات مقطورة جرار زراعي بالغربية



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفرحشاد دائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من جرار زراعي ودراجة نارية باتجاة طريق قرية كفر حشاد دائرة المركز.



وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال توازن قائد الدراجة النارية وسقوط الأطفال أسفل عجلات مقطورة الجرار الزراعي ونجم عن الحادث مصرع الطفلين وإصابة قائد الدراجة البخارية وطفلة إخرى، وتم نقل جثمان المتوفين إلى المشرحة.



ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفىن يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.

لقي طفلين مصرعهم دهسا أسفل عجلات مقطورة جرار زراعي، اليوم، أمام قرية "كفر حشاد" التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية بعد اختلال توازنهم وسقوطهم من فوق دراجة نارية.