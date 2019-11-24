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إعدام "مزارع" قتل زوجته حرقًا في الشرقية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
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صدقت محكمة جنايات الزقازيق على حكم بإعدام رجل متهم بقتل زوجته حرقا بمركز صان الحجر وذلك بعد أن أحالت أوراقه إلى المفتي في جلسة سابقة خلال شهر أكتوبر 2019.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مركز شرطة صن الحجر يفيد بوفاة بنشوب حريق داخل منزل ووفاة " عائشة ش ح " 24 عاما ربة منزل. 

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم انتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي وتبين تعرض المجني عليها للضرب والتعذيب قبل نشوب الحريق. 

وقادت التحريات رجال المباحث إلى أن زوج المجني عليها "محمد وع أ " 26 عاما وراء ارتكاب الواقعة وبمواجهته بأقوال الشهود بشأن خروجه من المنزل في وقت معاصر لنشوب الحريق وما أسفرت عنه التحريات بوجود خلافات بينه زوجته اعترف بارتكاب الواقعة معللا أنه تعدى عليه بالضرب ثم قام بإحضار اسطوانة غاز وأشعل النيران في محاولة لإبعاد الشبهات عنه وأن الوفاة ناتجة عن الحريق.

تم إحالة المتهم إلى النيابة التي أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.
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الكلمات المفتاحية

مصر مزارع الشرقية اعدام اخبار

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