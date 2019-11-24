نائب محافظ الإسكندرية في اجتماعه مع رؤساء الأحياء: إزالة المخلفات من محيط المدارس والمستشفيات



جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لمتابعة منظومة النظافة بالمحافظة بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، والمسئولين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ورؤساء الأحياء.



وشدد نائب المحافظ على ضرورة عمل حملات مكبرة للحد من انتشار ظاهرة النباشين والقضاء على بؤر تجمع القمامة بنطاق الأحياء، كما استمع إلى تقرير مفصل من إدارة الرصد البيئي حول وضع منظومة النظافة بالمحطات الوسيطة، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل على الأرض وزيادة سرعة معدلات رفع المخلفات الطبية.

فيما تابع اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة اليوم الإجتماع الدوري لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف والوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية. وذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية.جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.



خلال الإجتماع ؛ تابع السكرتير العام نسب تنفيذ خطة الرصف، مؤكدا على ضرورة الاهتمام برصف الشوارع الداخلية ووجوب توافق خطة الرصف مع احتياجات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب كلا في دائرته وذلك تلبيتا لاحتياجات المواطنين.



واستمع السكرتير العام إلى تقرير من مديرية الطرق بالمحافظة لأهم الشوارع التي يتم العمل على رصفها بكل حي، حيث يتم حاليًا رصف شارع ميرزا بنطاق حي منتزه أول، بنطاق حي شرق تم البدء في رصف أرض الفولي، ومدخل أبيس، وفي حي الجمرك يتم حاليا رصف مربع اللبان وشارع مراد بك وذلك بعد تدعيم الشنايش ورفع المطابق وتركيب الأرصفة.



وجه اليوم الأحد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة المخلفات من محيط المدارس والمستشفيات وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بهدف تحقيق رضا المواطن.