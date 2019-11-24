"عبدالهادي": توقعات بحركات إيجابية للبورصة المصرية خلال الفترات المقبلة

أخبار البورصة المصرية

وقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد أغلق علي نقطه الدعم الهامه وهي 14050نقطة، وهي نقطه فاصله للمؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، حيث أن كسرها يؤدي للمؤشر الي 13800 نقطة .



