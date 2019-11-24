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"عبدالهادي": توقعات بحركات إيجابية للبورصة المصرية خلال الفترات المقبلة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:29 م
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محمد عبدالهادي
محمد عبدالهادي
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الأحد ، أولي جلسات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوي 710.4 مليار جنيه خاسراً نحو 3.4 مليار جنيه ، بضغ هبوط سهم التجاري الدولي .

وقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد أغلق علي نقطه الدعم الهامه وهي 14050نقطة،  وهي نقطه فاصله للمؤشر الرئيسي إيجي إكس 30،  حيث أن كسرها يؤدي للمؤشر الي 13800 نقطة .

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ" الفجر " أن جلسة البورصة اليوم قد إتسمت  بضعف التنفيذات حيث أن البورصه المصريه التي تقدر لها بأحجام تنفيذات أعلي المليار الجنيه على الأقل تقوم بتنفيذ 254 مليون فقط ، وهذا يشير إلي ضعف البائع وإنه من المفترض أن يتحرك السوق حركه إيجابيه خلال الجلسات القادمة بشرط تخطي  مستوي 14050 نقطة بأحجام تداولات قويه.


وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل مستوى 539.2 نقطة،  ،  وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1417.5 نقطة.


وسجلت البورصة المصرية اليوم قيم تداولات بنحو 254 مليون جنيه بمخطط سيولة 46% للشراء ، وتم التداول علي عد .49.4 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 10.5 ألف عملية بيع وشراء. 

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