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تركي آل الشيخ يشكر الخطيب على تهنئته بفوز الهلال: "عقبال الأهلي"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:25 م
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
السيد علي
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أعلن المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكةن ومالك نادي ألميريا، عن تلقيه تهنئة من النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بفوز  بفوز فريق الهلال السعودي، بلقب دوري أسيا للأندية الأبطال. 

ووجه تركي آل الشيخ رئيس الشكر للكابتن محمود الخطيب  بعد تهنئته التي أرسلها له مساء اليوم الأحد، عقب فوز الأزرق السعودي بنهائي الحلم

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "منشور" كتب خلاله : "تلقيت تهنئة غالية من أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الأهلي يارب".


وكان قد تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاحد على ملعب سايتاما 2002 في إياب الدور النهائي من البطولة .

وسجل ثنائية الزعيم السعودي سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة والسبعين والفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الثالثة والتسعين من المباراة .

وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة الخامسة والستين على ملعب إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض .

وبهذا الفوز يكون نادي الهلال قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية، وسوف يقابل فريق الترجي التونسي، بطل إفريقيا، في أولى مبارياته في البطولة العالمية. 


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