محلل سياسي يوجه رسالة عاجلة للحكومة الشرعية اليمنية.. ويكشف جرائم الحوثي





علق المحلل السياسي اليمني لــ "مرزوق الصيادي"، على جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها بحق الطفولة.





وقال "الصيادي" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن الطفولة في اليمن مابين مجاعة وتشريد وحرمان من التعليم.





وأضاف بأن اليوم العالمي للطفولة باليمن يبدو وكأنة مشهد يختلف تماما عن يوم الطفل العالمي في بقية البلدان؛ حيث تشهد اليمن حالة من انعدام الحياة بجميع أشكالها.





وكشف بأن انعدام الحياة في جانب الصحة والتعليم والاستقرار كلها معاناة من هول المشهد المؤلم لحالة الحرب العبثية، التي تقودها مليشيات الحوثي ضد الوطن والمواطن.





وأشار إلى أن رسالتي إلى مجالس الأمم العربية والعالمية والجهات الرسمية المتمثلة بالحكومة الشرعية أن يبذلوا قصار جهدهم؛ لإنقاذ الطفل اليمني من منزلق الخطر المحدق المحيط بة.





كما يذكر أن الحكومة الشرعية اليمنية، قالت: إن "4.5 مليون طفل حرموا من التعليم منذ انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر 2014، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال، بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن ميليشيات الحوثي انتهجت أساليب إرهابية ومارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، وزجت بهم في المعارك وأجبرتهم على التجنيد وحالت دون التحاقهم بالتعليم".





وأشارت الكمال، إلى أن مليوني طفل من إجمالي 3 ملايين طفل مولود منذ حرب الميليشيات على الشعب اليمني يعانون من مشاكل صحية، وتوفي معظمهم جراء ضعف الرعاية الصحية وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي اللازم في مناطق سيطرة الميليشيات، موضحة أن الأطفال كانوا ضحية مباشرة للألغام التي تزرعها الميليشيات بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والطرقات، وأدت إلى مقتل وإصابة حوالي 800 طفل.





ولفت إلى أن الحرب التي سببتها ميليشيات الحوثي، أفضت إلى فقدان معظم الأسر لعائلها وانهيار الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وسط تحول أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، كما يقومون بالأشغال الشاقة لإعالة أسرهم.





واتهمت الوزيرة، ميليشيات الحوثي بتجنيد أكثر من 23 ألف طفل واختطاف 700 طفل على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن الحكومة أعدت خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال، إضافة للتنسيق مع المانحين لدعم برامج حماية إعادة تأهيل الأطفال المجندين وإعادة الأطفال إلى المدارس، داعية المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الأطفال إلى دعم الحكومة في تبني مشاريع دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، وحماية حقوق الأطفال من طغيان وجرائم ميليشيات الحوثي.



