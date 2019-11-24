إصابة ٥ مواطنين بحادث إنقلاب ميكروباص في السويس

أصيب 5 مواطنين عصر اليوم الأحد، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة المميز بحي فيصل بمحافظة السويس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام.



كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة فيصل يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" بمنطقة المميز بجوار شركة "بتروجيت"، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.



انتقل العميد محمد عبدالله، قائد المرور، إلى مكان الحادث وقام بتحويل الطريق إلى الطريق الموازي له، حتى يتم إزالة آثار الحادث.



وقال مصدر طبي في السويس، إن المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى التأمين الصحي في حالة مستقرة، وسيتلقوا الإسعافات الأولية، وسيتم خروجهم على الفور.