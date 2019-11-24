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طقس الغد مليئ بالتقلبات | الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الحرارة والأتربة.. وتكشف السبب!

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:29 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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طقس الغد، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سبب التقلبات الجوية التي يتعرض لها طقس الغد، الإثنين، الموافق 25/11/2019، حيث ستتعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 30 درجة، مع هبوب الأتربة والرياح المثيرة للرمال.

وعن طقس الغد، توقعت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ولن يستمر هذا الارتفاع طويلا بل ستعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام يوم الثلاثاء المقبل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس الغد، حيث سيكون ملئ بالأتربة والرمال الآتية من الصحراء الغربية، إثر تعرض مصر وليبيا لمنخفض جوي، مُناشدة الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية وغيرها من توخي الحذر، منعاً لوقوع أضرار صحية.

وأكدت الأرصاد الجوية، أننا مازلنا في فصل الخريف ومن الطبيعي أن يحدث مثل هذه التقلبات لذلك طالبت المواطنين بمتابعه أخبار الطقس لمعرفة كل ماهو جديد وبشكل يومي.
 
ومن جانبها، افصحت الأرصاد الجوية عن المناطق التي ستشهد نشاط للرياح والأتربة غدا، موضحة أنها تستقر في المناطق المكشوفة شمال الجمهورية، كما ستشهد السواحل الشمالية الغربية فرص لسقوط الأمطار الخفيفة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. 

درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس الغد
القاهرة.. العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة
الإسكندرية.. العظمى 29 والصغرى 16 درجة
مطروح.. العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة
سوهاج.. العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة
قنا.. العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة
أسوان.. العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.
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