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موعد مباراة الهلال القادمة.. صدام ناري مع جروس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبحث الكثير من عشاق الزعيم عن موعد مباراة الهلال القادمة بعد فوز الفريق على أوراوا ريد دياموندز الياباني وحسم لقب دوري أبطال آسيا بثنائية في مرمى بطل الساموراي جاءا عن طريق الثنائي سالم الدوسري والفرنسي بافيتمبي جوميز .

موعد مباراة الهلال القادمة 

ومن المنتظر ان يلاقي الهلال في الجولة القادمة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم فريق نادي أهلي جدة يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر على ملعب إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض .

ترتيب الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

ويتصدر فريق نادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة جمعها الفريق من الفوز في ستة مباريات والتعادل في مباراتين وخسر رفقاء الشلهوب مباراة يتيمية بعد أن لعبوا تسعة مباريات حتى الآن .

ترتيب أهلي جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

ويحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث على لائحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة أيضاً جمعها الفريق بالفوز في ستة مباريات والتعادل في مباراتين وتكبد الفريق مرارة الخسارة في مباراتين بعد أن لعبوا عشرة مباريات حتى الآن .

ويطمح الزعيم في حصد لقب دوري هذا الموسم بعد أن خسره الفريق الموسم الماضي في الجولة الاخيرة بعد منافسة شرسة مع فريق نادي النصر .
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دورى ابطال اسيا النادي الأهلي اليوم الأهلي

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