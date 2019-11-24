بعد أخبار وفاة حسن حسني.. نقيب الممثلين: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الشائعات

عفرتو، سوبر هنيدي، مزاج الخير، رحيم، رأفت الهجان، ناس وناس، الصعلوك، أبن النظام، سمارة، يوم عسل ويوم بصل، أبنائي الأعزاء شكرا، زينب والعرش، كيف تخسر مليون جنيه، لا وقت للحب، الباب المفتوح، أميرة حبي أنا، حاحا وتقاحة، جعلتني مجرمًا، الغواص، كركر، أسد وأربع قطط، أحلام الفتي الطائش، أيظن، كتكوت، أحنا أتقابلنا قبل كده، حبيبي نائمًا، شبة منحرف، وعدد لا يحصي من الأفلام، المسرحيات، المسلسلات التي أطل منها "حسن حسني" ذاك الوجة البشوش الذي تسبب في إضحاك الملايين، دون أن يكل أو يمل عن تادية رسالته التمثيلية حتى طالته إشاعات وفاته التي بدأت تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، تويتر.



بدأت تلك الشائعة في التردد منذ عام 2010 وحتى اليوم، يرددها البعض دون الاكتراث لمشاعر حسن حسني، وأقاربة، ترددت شائعة وفاته في الخامس عشر من أغسطس عام 2010، وأرجعوا سبب الوفاة إلى جرعة زائدة من الفيجرا.



وفي الثاني عشر من أغسطس عام 2011، أعلن رواد السوشيال ميديا عن وفاة حسن حسني إثر أزمة قلبية حادة، الأمر الذي سبب الذعر لأبناء الفنانن حسبما أوضح حينها في أحد التصريحات الإعلامية، قائلًا "راعوا ربنا بتقلقوا ولادي عليا"، ولازمت الأزمة القلبية وفاة حسن حسني، في مارس، مايو 2013.



بعد مسلسل رحيم الذي عرض في رمضان 2019، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة حسن حسني، وتكرر ذات المشهد مساء أمس السبت الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر الجاري.



من جانبه قال نقيب الممثلين، أشرف زكي، إنه لا صحة للأخبار الذي تم تداولها، أمس، بشأن الفنان القدير حسن حسني، معلنًا عن رغبته في التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الشخص المسئول عن تروبج تلك الشائعة، متهمه بالترويج ونشر أخبار كاذبة.

