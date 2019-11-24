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ماذا قال مدرب الهلال السعودي عن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:29 م
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لوشيسكو مدرب الهلال السعودي
لوشيسكو مدرب الهلال السعودي
علي نبوي
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عبر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن سعادته البالغة عقب تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوج الهلال ظهر اليوم الأحد بلقب دوري أبطال أسيا عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة والتتويج باللقب :"لقد كانت بطولة شاقة واستحقينا أن نكون على هرم أكبر قارة في العالم".

وأضاف :"هناك مجموعة عمل كبيره قدموا عمل كبير وأخص بالشكر اللاعبين أشكرهم كثيراً .. وكانوا متجاوبين معي في التوجيه والتحليل والشرح بالفيديو".

وتابع :"أخص بالشكر جميع اللاعبين، بدونهم أنا لا أعتبر شيء، عملوا بشكل كبير واستحقوا أن يكونوا أبطالاً".

وزاد :"أشكر جوميز على الكلام الذي تطرق به عني، لكن مثل هذه البطولات يحققها اللاعبن بأقدامهم".

وأردف :"عمل كبير تم تقديمه ، وشعرت برغبة الجميع حتى اللاعبين في هذه البطولة ، سعيد أن أفوز بهذا اللقب".

وواصل :"وكذلك سعيد بأن أكون مدرب روماني آخر حقق هذه البطولة بعد أن كانت الأخيرة مع يوردانسكو ، يبدو أن هناك "كيمياء" بين الهلال والرومان".

وأشار :"اللاعبون قدموا مباراتين عالية الأداء، وأرجو أن يتقبلوا كل التوجيهات والتي كانت لمصلحة الفريق".

وأكمل :"لعبنا بإحترام الخصم اليوم ، بالرغم من الثقة الكبيرة في شعور الفوز باللقب، وهذا الأمر بدأ منذ فترة ".

وأوضح :"شعوري بالهدف الثاني هو تأكيد لهذه الثقة التي آلت للطموح وهو الفوز".

وأتم حديثه :"أفتخر بهذا اللقب، وعلينا أن نقدم أنفسنا بشكل أفضل في كأس العالم للأندية ، حيث سنواجه فرق قوية ".

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