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في مداخلة مع أديب.. شوقي غريب يبكي على الهواء: "عمري ماهنساها" (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
هدى عبدالرازق
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دخل الكابتن شوقي غريب، مدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، في نوبة بكاء تأثرا بغناء المطرب مدحت صالح أغنية "أنا ابن مصر"، ثم أخذ يردد بعض كلمات الأغنية أثناء غناء مدحت صالح عبر الهاتف.

وقال المطرب مدحت صالح، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مخاطبا الكابتن شوقي غريب، "أنا فرحان بالرجل المصري اللي مشرفنا.. وعمرنا ما ننسى ابن أختك الشهيد، إنت رجل عظيم، وفرحتنا، أنت أبو الجيل اللي جاي".

وعقب الإعلامي عمرو أديب، "أنا عملت مداخلات كتير في حياتي، ولكن عمري ما هنسى المكالمة دي"، ليرد الكابتن شوقي غريب: "أنا كمان عمري ما هنساها".
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