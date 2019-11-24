كرم جبر: نسبة عجز بعض المؤسسات الصحفية القومية تصل إلى 100%

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن بعض المؤسسات الصحفية القومية تصل فيها نسبة العجز إلى 100%، والبعض الآخر 70%، ولكن لو قارنا وضع الصحافة القومية الآن بالصحف الحزبية والخاصة، سنجد هناك فارق كبير؛ فالصحافة القومية أفضل حالًا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمؤسسة الأهرام، اليوم، لإطلاق منصتها الرقمية الجديدة، أن الهيئة تتلقى دعمًا من الدولة، وذلك في محورين، أولهم أن الصحافة القومية تسير في ركب تحديث الدولة المصرية، ولا تتخلف عنه، وذلك عن طريق الرقمنة التي تنتهجها الدولة، والثاني وجود خطة لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وإعادة استثمار أصولها، لافتًا إلى أن الهيئة انتهت من استراتيجية إصلاح وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، ووضعتها بخطوات وجدول زمني، للتغلب على مشكلات الديون.





وتابع: "هذه الاستراتيجية موجودة بمشاركة وزارة التحطيط، وتم وتشكيل لجنة من رؤساء مجالس الإدارات، ومديري العموم، ووزارة الاستثمار، وقطاع الأعمال، ووزارة المالية، وجمعنا التوصيات، ووصلنا لقاسم مشترك من التوصيات، ولدينا أمل كبير، وخلال فترة قصيرة ستقف الأهرام على قدميها، وكهيئة لم نضيع يوم إلا في العمل بجانب المؤسسات، خاصة دعم المرتبات".



جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم عبدالله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود علم الدين.