برلماني: السيسي مهموم بقضايا القارة الأفريقية

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن نجاح مصر فى إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بمنتدى أفريقيا 2019 يرجع إلى جاهزيتها لاستقبال الاستثمار وجاهزية البنية التحتية، مضيفًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة البناء والتنمية في القارة وبخاصة تطوير وتنمية البنى التحتية، والعمل على دعم الدول الأفريقية في جذب استثمارات كبرى إلى أراضيها.





وأضاف "هيكل"، أن السوق الأفريقية واعدة وبدأت مراحل تنموية كبيرة، بالإضافة ‏إلى أن ظهور البترول بقوة كان له الفضل في زيادة حجم الاستثمار، ‏مؤكدًا أهمية استثمار الطاقات المصرية في العمق الإفريقي، وفتح ‏مجالات للعمل، وتوفير فرص للشباب، مضيفا أن الموارد الزراعية والطاقية والتعدينية فى أفريقيا التى لم يُستغل معظمها بعد، هى مفتاح تسريع النمو الاقتصادى للقارة.



