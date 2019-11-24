برلماني: هذا الوزير باقٍ في منصبه

في ظل حالة الترقب الذي يشهده الرأي العام المصري، حول إجراء التعديلات الوزارية الجديدة، توقع النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن يظل الدكتور عمرو طلعت، في منصبه كوزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة، قائلا: "الدكتور عمرو طلعت على تعاون وتواصل مُستمر مع كافة أعضاء اللجنة بشكل جيد.. ويحرص على التواجد باجتماعات اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي يتقدم بها النواب".





وأضاف بدوي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن مصر تشهد في الآونة الأخيرة ثورة تكنولوجية لا أحد يغفلها، وتابع: "الدكتور عمرو طلعت في حالة تواصل معي بشكل شبه يومي"، مُذكرًا أن يوجه تعليمات صارمة لجميع شركات الاتصالات وكل من هو مسئول في هذا القطاع للمشاركة في اجتماعات اللجنة لمناقشة جميع القضايا التي يتم طرحها".



