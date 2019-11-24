Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل شخصين جراء فيضانات شديدة ضربت جنوب شرق فرنسا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أعلنت السلطات المحلية أن شخصين عثر عليهما اليوم الاحد بعد فيضانات ضخمة ضربت جنوب شرق فرنسا منذ يوم الجمعة مما تسبب في أضرار جسيمة في المنطقة.

وقالت الشرطة في مقاطعة فار في بيان إنه تم العثور على شخص مقتولا قرب موي بين مدينتي نيس ومرسيليا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا هو الشخص الذي أبلغ عنه في وقت سابق بأنه مفقود بعد سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في وقت متأخر من يوم السبت.

وأضافت أنه عثر على جثة أخرى في سيارة في بلدة كاباسي القريبة.

وفي بيانها السابق، قالت المحافظة إن رجلًا يبلغ من العمر 77 عامًا مفقود أيضًا منذ صباح السبت في سان أنتون-دو-فار.

وانفجرت عدة أنهار على ضفافها في جنوب شرق فرنسا، مما تسبب في أضرار جسيمة حيث غمرت المياه المنازل وجرفت المياه الأشجار والسيارات والقوارب.

واستمر هطول الأمطار في المنطقة اليوم الأحد، لكنه كان أقل كثافة. وقال متيو فرانس في بيان إنه من المتوقع أن تهدأ الفيضانات خلال اليوم.

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى فار في وقت لاحق اليوم الأحد للقاء الضحايا وعمال الإنقاذ.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 22 ساعة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ 33 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 4 ساعات

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 18 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status