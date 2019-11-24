مقتل شخصين جراء فيضانات شديدة ضربت جنوب شرق فرنسا

أعلنت السلطات المحلية أن شخصين عثر عليهما اليوم الاحد بعد فيضانات ضخمة ضربت جنوب شرق فرنسا منذ يوم الجمعة مما تسبب في أضرار جسيمة في المنطقة.



وقالت الشرطة في مقاطعة فار في بيان إنه تم العثور على شخص مقتولا قرب موي بين مدينتي نيس ومرسيليا.



ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا هو الشخص الذي أبلغ عنه في وقت سابق بأنه مفقود بعد سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في وقت متأخر من يوم السبت.



وأضافت أنه عثر على جثة أخرى في سيارة في بلدة كاباسي القريبة.



وفي بيانها السابق، قالت المحافظة إن رجلًا يبلغ من العمر 77 عامًا مفقود أيضًا منذ صباح السبت في سان أنتون-دو-فار.



وانفجرت عدة أنهار على ضفافها في جنوب شرق فرنسا، مما تسبب في أضرار جسيمة حيث غمرت المياه المنازل وجرفت المياه الأشجار والسيارات والقوارب.



واستمر هطول الأمطار في المنطقة اليوم الأحد، لكنه كان أقل كثافة. وقال متيو فرانس في بيان إنه من المتوقع أن تهدأ الفيضانات خلال اليوم.



وكان من المقرر أن يتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى فار في وقت لاحق اليوم الأحد للقاء الضحايا وعمال الإنقاذ.



