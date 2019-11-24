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بنظام الميكنة.. نائب وزير العدل يفتتح مبنى ملحق لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:50 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، اليوم الأحد، نيابة عن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبحضور المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

وتقع أبنية المحاكم والشهر العقاري في المبنى الملحق لمحكمة الاستئناف بالطريق الزراعي مدخل منطقة سموحة شرق الإسكندرية.

المحكمة مقامة على مساحة أرض ألف و470 مترًا مربعًا، من دور أرضي وتسعة أدوار متكررة بإجمالي مساحة ٩٠٠ متر مربع، وتشمل المحكمة ١٦ قاعة متنوعة ما بين المدني والجنائي والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الأمامية التى توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، بالإضافة إلى عدد وافر من المكاتب الإدارية، وكافة التجهيزات الخدمية المرتبطة من مولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه.

وقالت محافظة الإسكندرية، في بيان إعلامي، إنه تم تأسيس المبنى بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبني، والمحكمة مزودة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة فى سرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفنى والتشغيل الإلكتروني.
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