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إصابة 4 طلاب بسبب التدافع في الفسحة بطوخ
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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محمد نبيل
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اُصيب ٤ طلاب بسبب التدافع اثناء "الفسحة" بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.
تلقى محمد خيري، رئيس مدينة طوخ،بلاغا باصابة طلاب بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية " سمري "، انتقل ايمن حسين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوي وتبين اصابة ٤ طلاب بسبب التدافع خلال " الفسحة " وتم نقلهم لمستشفي التأمين الصحي.
وأوضح ايمن حسين، أن المدرسة مقسمة على فترتين الأولى للمرحلة الابتدائية وبها ما يفوق الالف طالب والثانية مخصصة للاعدادية بنات، مشيرا إلى أن الطلاب حالتهم مستقرة الآن بعد نقلهم للمستشفى.
وأضاف حسين أن ما اثير أن المدرسة آيله للسقوط غير صحيح وأن المدرسة حالتها جيدة وتم ارسال لجنة من الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لفحص المدرسة والتأكد من سلامة المباني.
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