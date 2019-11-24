إصابة 4 طلاب بسبب التدافع في الفسحة بطوخ

اُصيب ٤ طلاب بسبب التدافع اثناء "الفسحة" بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.





تلقى محمد خيري، رئيس مدينة طوخ،بلاغا باصابة طلاب بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية " سمري "، انتقل ايمن حسين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوي وتبين اصابة ٤ طلاب بسبب التدافع خلال " الفسحة " وتم نقلهم لمستشفي التأمين الصحي.





وأوضح ايمن حسين، أن المدرسة مقسمة على فترتين الأولى للمرحلة الابتدائية وبها ما يفوق الالف طالب والثانية مخصصة للاعدادية بنات، مشيرا إلى أ ن الطلاب حالتهم مستقرة الآن بعد نقلهم للمستشفى.



