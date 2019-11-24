Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
افتتح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د خالد قدري عميد كلية التجارة، معرض "سوق الخير"، والذي تنظمه كلية التجارة، بالتعاون مع رابطة متحدي الإعاقة ومبادرة إيدي بتتكلم.

بحضور ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. د. حنان حسين رائد أسرة انفنتى بالكلية والمسئولة عن تنظيم المعرض الخيرى. 

وأوضح ا. د.نظمي عبد الحميد، أن جامعة عين شمس تحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار ا. د.خالد قدري، إلى أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الملابس والشنط والأحذية والإكسسوارات والمشغولات اليدوية، ولعب الأطفال، والتي تم جمعها بالجهود الذاتية، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.

وأضاف ا. د خالد قدرى أن إدارة الكلية حريصة على تنظيم مثل هذه الأنشطة لتوفير الملابس والأحذية، المصنوعات الجلدية والكتب للطلاب وذلك بأسعار رمزية تحقيقأ لمبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي، مشيرا أن عائد السوق والذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام سيذهب لمساعدة الطلاب الأكثر احتياجا بالكلية.
افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)
افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)
افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)
افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)
افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)
افتتاح "سوق الخير" بكلية تجارة بجامعة عين شمس (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية تجارة سوق الخير جامعة عين شمس جامعة العين

أخبار تهمك

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 3 ساعات

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 13 ساعة

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 20 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status