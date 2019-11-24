Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل البرنامج الانتخابي لرئيس الوزراء البريطاني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:22 م
Advertisements
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
وكالات
Advertisements

تعهد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، اليوم الأحد، إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي أولاً وطي صفحة التقشف في حال فاز بالانتخابات التي ستُجرى في 12 ديسمبر.

 

وتعد هذه الانتخابات، الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من مأزق بريكست الذي يقسم البلاد منذ الاستفتاء عام 2016، وقد أيد 52% من البريطانيين خلال الاستفتاء بريكست.

 

وحاول جونسون، إقناع الناخبين، بـ"هدية مبكرة لعيد الميلاد" في حال أُعيد انتخابه، وهي إعادة مشروع قانون بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي أعاد التفاوض بشأنه جونسون مع بروكسل على البرلمان الشهر المقبل، بهدف تنفيذ بريكست آخر يناير(كانون الثاني) المقبل.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال جونسون قبل عرض برنامجه بعد ظهر الأحد في ويست ميدلاندز (وسط)، "في حين أن العائلات تتحضر لتقطيع الديوك الرومية في عيد الميلاد المقبل، أريدها أن تستفيد من فترة الأعياد وهي متحررة من مأساة بريكست التي تبدو من دون نهاية"، وأكد أن برنامجه "سيحقق بريكست وسيسمح لنا بالمضي قدماً وتحرير إمكانات البلد كله"، متعهداً بضمان عدم رفع معدّلات الضريبة على المداخيل والتأمين الصحي الوطني والضريبة على القيمة المضافة، في ظل وجود حكومة محافظة.

 

ومن المتوقع أن يعقد النواب البريطانيون جلسة جديدة في 17 ديسمبر(كانون الثاني) المقبل في بداية دورة برلمانية جديدة، ولا يترك ذلك إلا وقتاً قصيراً لدرس مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي لن يكون بالإمكان المصادقة عليه قبل عيد الميلاد، لكن مع هذا الإعلان يؤكد جونسون تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

 

وفي الوقت الحالي، يتصدّر حزب المحافظين الذي يشهد تزايداً في شعبيته استطلاعات الرأي بنسبة حوالى 40% من نوايا التصويت، متفوّقاً بأكثر من 10 نقاط على حزب العمال المعارض الرئيسي (يسار).

 

ومن المفترض أن يستفيد الحزب من تخلي زعيم حزب بريكست نايجل فاراج المناهض للمؤسسات الأوروبية عن تقديم مرشحين في أكثر من 300 دائرة، وكان فاراج متهماً بأن يعرّض الأصوات المؤيدة لبريكست لخطر التشتّت، لكنّ نتيجة الاقتراع لا تزال غير مؤكدة ويدعو معلّقون سياسيون إلى الحذر.

 

والميزة الأساسية التي يسلط جونسون عليها الضوء في حملته الانتخابية، هي اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يسمح للبلاد باستعادة السيطرة على قوانينها وأموالها وسياستها حيال الهجرة، بحسب قوله.

 

ومن جهته، ينوي منافسه الرئيسي وهو زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في حال وصل إلى الحكم، التفاوض بشأن اتفاق جديد لبريكست في الأشهر الثلاثة المقبلة وتقديمه في استفتاء يطرح على البريطانيين خيار إلغاء بريكست.

 

ويهزأ جونسون من الاستراتيجية التي يعتمدها كوربن ويسخر من رفضه اختيار معسكر، وطالما حذّر الزعيم العمالي من أنه سيبقى "محايداً" في الحملة لهذا الاستفتاء الثاني المحتمل، ولكن جونسون لديه أيضاً نقاط ضعف خصوصاً في ما يتعلّق بسنوات التقشّف التي عانى منها البريطانيون في ظل حكومات محافظة، ووعد بوضع حدّ لسياسة التقشف عبر ضخّ مليارات الجنيهات في المؤسسات العامة.

ويتعهّد جونسون خصوصاً زيادة ميزانية خدمات الصحة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه استرليني (39.5 مليارات يورو)، وتمرّ الخدمة التي يحبّها البريطانيون، بأسوأ مراحلها اليوم بسبب مشاكل في التوظيف وتقادم المؤسسات، ويعتزم جونسون أيضاً "جعل الشوارع أكثر أماناً" عبر توظيف 20 ألف شرطي وتعهّد تقديم تمويل أكثر للمدارس.

وفي ما يخصّ الهجرة، تعهّد جونسون وضع حدّ لحرية تنقل الأشخاص ومراقبة الهجرة عبر نظام يقوم وفقاً للنموذج الأسترالي، وقد شكلت مسألة الهجرة موضوعاً رئيسياً في استفتاء يونيو(حزيران) 2016، بسبب الخشية من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وهي مسألة صبّت في صالح المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء البريطاني جونسون بريطانيا البرنامج الانتخابي

أخبار تهمك

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 13 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وصفوها بـ"الأسوأ ".. ما لا تعرفه عن هزيمة "تيريزا ماي" باتفاق بريكست

بريطانيا تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي

جونسون لأوروبا: دفع فاتورة بريكست مقابل شروط خروج أفضل

جونسون يطالب بتنفيذ نتيجة استفتاء البريكست

"جونسون" يخسر غالبيته في البرلمان قبل التصويت حول بريكست

بعد هزيمته في البرلمان.. جونسون يدعو لانتخابات مبكرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status