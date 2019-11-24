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فيروس يصيب الطلاب بمدرسة في تبوك.. والصحة تكشف الحقيقة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العمري، أن عددًا بسيطًا من طلاب إحدى المدارس بتبوك، أصيبوا بفيروس "كوكسكاي".

وأشار العمري إلى أهمية مراقبة الأبناء وملاحظة أي عارض مرضي واتباع التعليمات الطبية للوقاية والعلاج.

من ناحية أخرى، حرصت صحة منطقة تبوك، ممثلة بإدارة الصحة العامة، بمتابعة حالات الطلاب المصابين وسرعة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره بين الطلاب والعاملين بالمدرسة وعزل جميع المصابين وحصر المخالطين.

وطالبت الإدارة أولياء الأمور بمعالجة أبنائهم المصابين وعرضهم على الأطباء المعالجين بالمنشآت الصحية لعدم تقبل أولياء أمور الطلاب بعزل أبنائهم وعلاجهم لتلافي حدوث مضاعفات.

فيروس كوكساكي:
هو فيروس ينتمي إلى عائلة من فيروسات الحمض النووي الريبوزي الإيجابية غير المحاطة بغلاف الخيطية وهو من الفيروسات البيكورناوية، كما أنه من جنس الفيروسات المعوية التي تشمل أيضًا فيروس مرض شلل الأطفال وفيروس إيكو، ويتشارك فيروس كوكساكي العديد من الصفات مع فيروس شلل الأطفال.

وزارة الصحة السعودية:
هي الوزارة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ورسم خطة السياسة الصحية بالمملكة تأسست عام 1370هـ مع تأسيس مجلس الوزراء السعودي ويتولى رئاستها الآن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 6 مراكز عن العام 2018 في مؤشر الصحة لتحل في الترتيب 58 عالميا.

نشأة وزارة الصحة:
أنشأ الملك عبد العزيز بعد سيطرته على الحجاز مصلحة الصحة العامة عام 1343هـ1925م ومقرها مكة المكرمة، على أن تكون لها فروع أخرى في شتى المناطق، وبعد فترة وجيزة، أنشأت مديرية الصحة العامة والإسعاف في 1344هـ1925م بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة، وما واكبه من إصدار اللوائح التنظيمية؛ لضمان ممارسة مهنة الطب والصيدلة، وفق عدد من الضوابط والمعايير التي أسهمت في تحسين قطاع الصحة وتطويره في المملكة.

وبسبب تزايد الخدمات الصحية المقدمة التي تقدمها الدولة في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات صحية للحجاج، وبعد إزدياد أعداد المستشفيات والمراكز الصحية جاء إنشاء المجلس الصحي العام كأعلى هيئة إشرافية في البلاد، وقد تكوَّن المجلس من قيادات رفيعة المستوى بالمملكة، وكان التركيز الأكبر خلال تلك الفترة منصبًا على تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءات العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، إلى جانب مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة آنذاك.

وفي 26 شعبان 1370هـ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الصحة، ليتولى هذا الجهاز الإشراف الكامل على الشؤون الصحية بالمملكة.

أهدافها:
توفير الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه، مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي ومجالات الاستثمار الصحي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس تبوك السعودية

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