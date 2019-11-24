"نقل الكهرباء" توقع عقد مشروع توسيع محطة محولات توشكى 2





وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مشروع توسيع محطة محولات توشكى (2 ) القائمة مع شركة السويدى،وذلك فى إطار فى اطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين التغذية الكهربية بمنطقتى توشكى والعوينات.





أوضحت مشالى أن العقد يتضمن تنفيذ توسيع محطة محولات توشكى 2 القائمة بمهمات جهد 500 ك.ف من النوع المعزول بالغازGIS ، بالإضافة لـ محولين محول سعة 750م.ف.أ و4 ممانعات حثية سعة 100م.فار اللازمة لربط محطة محولات توشكى 2 بمحطة محولات بنبان 3 مع الخلايا اللازمة لتركيب الممانعات .





وأكدت مشالى فى تصريحات صحفية له، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتعاقد وفى وقت قياسى لتنفيذ المشروع ، مضيفة أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 696 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.





وتأتى تلك الجهود تأكيداً للجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.







