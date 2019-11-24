الهلال ضد أوراوا.. جوميز يدخل التاريخ كأول لاعب أجنبي يسجل للزعيم في نهائي آسيا

حقق نادي الهلال السعودي بطولة دوري أبطال أسيا هذا العام 2019، بعد الفوز على فريق أوراوا اليابانى في نهائي البطولة القارية الكبري بثلاثيه دون رد بمجموع لقلئي الذهاب والإياب، ليصعد الزعيم السعودي لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان الهلال السعودي قد فاز فى لقاء الذهاب على فريق أوراوا اليابانى بهدف دون رد سجله اللاعب البيروڤي كاريلو في الدقيقة 60 من زمن المباراة من عرضية من اللاعب محمد البريك.

وفى لقاء الإياب اليوم الذى اقيم باليابان، فاز الهلال السعودي بهدفين دون رد فى لقاء صعب ليتوج باللقب، جاء الهدف الأول عن طريق نجم الفريق سالم الدوسري فى الدقيقة 74 من زمن المباراة من صناعة اللاعب جيوفينكو بينما قبل نهاية اللقاء بلات سجل النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز الهدف الثانى فى المباراة ليؤكد حصول الهلال على اللقب القاري.

وأصبح المتألق بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي، أول لاعب أجنبي يسجل للهلال فى نهائي دوري أبطال أسيا، بعد هدفه اليوم فى مرمى أوراوا اليابانى، ليضيف الهدف رقم 11 له فى البطولة هذا العام فى 14 مشاركة.

ويقدم جوميز المهاجم الفرنسي القوى للزعيم السعودي، أداء مبهر خلال الفترة الأخيرة وقاد الهلال للفوز فى العديد من المباريات بسبب تسجيله للأهداف الحاسمة.

وحقق الهلال السعودي لقبه الثالث ببطولة دوري أبطال أسيا بعد الفوز اليوم على أوراوا اليابانى بهدفين فى النهائي، ليتأهل لمونديال كأس العالم للأندية.