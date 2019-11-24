الولايات المتحدة تضع أربع شركات تركية علي قائمة الأرهاب

أدرجت الولايات المتحدة أربع شركات تركية على القائمة السوداء بزعم تحويلها أموالاً إلى الدولة الإسلامية، مما أثار تساؤلات حول التزام تركيا بمحاربة الجماعة الإرهابية.

كانت تركيا، التي تدعي أنها تتقاسم هدف الولايات المتحدة المتمثل في هزيمة الدولة الإسلامية، نقطة عبور للعديد من المقاتلين الأجانب أثناء سفرهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش وكثيراً ما زارها زعيم داعش السابق أبو بكر شقيق البغدادي وساعيها لنقل الرسائل، حسبما صرح مسؤولو المخابرات العراقية نقلا عن الصحيفة الوطنية.

كان البغدادي يعيش في مجمع في عزاز بسوريا على بعد أقل من 5 كم من الحدود التركية عندما قُتل في عملية أمريكية في 26 أكتوبر.

فقد استهدفت العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي الشركات التركية سحلول للصرافة وشركة السلطان لتحويل الأموال و ورابطه ابطال اسيا للأوراق المالية. كما تمت معاقبة المواطنين الأتراك إسماعيل بعلتون وشقيقه أحمد بعلتون.

كما ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن إسماعيل بعلتون الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه رئيس مجلس إدارة رابطه ابطال اسيا للأوراق المالية، تم احتجازه في عام 2015 في عملية مناهضة لداعش قامت بها الشرطة التركية في شانلورفا، حيث يوجد مقر الشركة. ومن غير الواضح متى أطلق سراحه.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هابرتورك التركية أنه بعد أسر مدينة تل أبيض على الحدود السورية من قبل داعش من قبل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في عام 2015، رأى مراسلها هناك "حزمة شحن تحمل اسم" بعلتون" ، والتي تم إرسالها إلى مقاتل داعش.

وفي أغسطس من هذا العام، زعم تقرير صادر عن مجلة التحقيقات أن الحكومة التركية كانت متورطة في إنشاء وتمويل خلايا القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقد تضمن التحقيق شهادة من أحمد يايلا ، الذي عمل في قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة الوطنية التركية لمدة 20 عامًا قبل الذهاب إلى المنفى الذاتي في واشنطن، حيث يدرس في مركز الحقوق بجامعة جورج تاون.

فقد استقال يايلا احتجاجًا على تورط حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تمويل عشرات الآلاف من المقاتلين الجهاديين وتهريبهم إلى سوريا وشراء النفط من المنظمات الإرهابية لمئات الملايين من الدولارات. وقال لصحيفة التحقيق إن أردوغان رأى أن بداية "الربيع العربي" لعام 2010 "فرصة عظيمة لتجسيد سياسته الدولية لأنه يريد أن يكون زعيماً للعالم الإسلامي السني".

ومن جانبه، فقد أشار يايلا إلى خطط أردوغان العثمانية الجديدة وقال إن الرئيس التركي "أدرك أن دعم المنظمات الإرهابية والسلفية في سوريا سيؤدي في النهاية إلى سيطرة تركيا على البلاد".

وأضاف أنه شاهد علي حماية استخبارات تركية لمقاتلي داعش، الذين، حسب قوله، مُنحوا حرية المرور من وإلى تركيا وتم تزويدهم بعلاج طبي. وأكد لمجلة التحقيقات أن الحكومة نقلت الإمدادات العسكرية إلى المنظمة من خلال وكالات المساعدات الإنسانية.

وقال يايلا، إن أنقرة استخدمت المنظمات غير الحكومية وحملات الإغاثة الإنسانية لنقل الأسلحة والأدوية والغذاء والمعدات تحت إشراف المخابرات التركية.

ومن الأهداف الأخرى للعقوبات الأمريكية منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومقرها أفغانستان واثنين من كبار مسؤوليها، سيد حبيب أحمد خان وروح الله وكيل.

وفي بيان له، وصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين هذه الخطوة بأنها تكتيك متابعة الضغط على داعش بعد أن قتلت عمليات القوات الخاصة الأمريكية البغدادي.

وقال منوشين: "في أعقاب العملية الناجحة للغاية ضد البغدادي، فإن إدارة ترامب مصممة على تدمير شبكة داعش المتبقية من الخلايا الإرهابية".

كما صرح مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة ستزيد من شراكتها مع التحالف العالمي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية لتعطيل الشبكات المالية لداعش.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي على تويتر: "الولايات المتحدة تزيد الضغط على موارد وشبكات داعش بفرض عقوبات جديدة على تسعة أفراد ومنظمات". "ما زال داعش يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار العالمي".