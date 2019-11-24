سعر الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 في مصر

حافظت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2019 على استقرارها في سوق الصاغة بمصر ، حيث سجل عيار الذهب 21 نحو 658 جنيها للجرام، وننشر فيما يلي اخر تحديثات في اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5264 جنيها

أوقية الذهب 1462 دولارا

اسعار الذهب العالمي اليوم

شهدت اسعار الذهب على المستوى العالمي تراجها كبير تزامنا مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعًا، ما يحد من الطلب على المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضًا 0.1 %، ومنهيًا الأسبوع على خسارة 0.3 %، سجلت مكاسب بلغت 0.6% الأسبوع الماضي، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتبلغ عند التسوية 1463.60 دولار للأوقية، فيما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.57% إلى 17.00 دولارا للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على ارتفاع، وهبط البلاتين 2.45% إلى 892.41 دولار للأوقية، وقفز البلاديوم 0.8% إلى 1775.20 دولار للأوقية.







