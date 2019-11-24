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محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، المعسكر الختامي لفرق الجوالة والجوًالات على مستوى المحافظة، بمقر معسكر الشباب بمدينة بني سويف شرق النيل، حيث يشارك فيه 15 عشيرة بواقع 12 عشيرة جوالة، و3 عشائر جوالات ليصل اجمالى المشاركين 156 جوال وجوالة، و12 قائد، بجانب 2 عشيرة خدمات الهلال الأحمر.

أكد المحافظ، على أنه يدعم كل الجهود والفعاليات التي من شأنها بناء قدرات الشباب السويفي، والاستفادة من طاقته وحماسه وحبه لوطنه في النهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى أن النشاط الكشفي من أهم الأنشطة التي تدعم جهود الدولة نحو بناء الشخصية المصرية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعى تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحرص المحافظ، على تفقد كل المخيمات لعشائر الجوالة، مستمعا لشرح من قيادة كل عشيرة عن تفاصيل حياتهم الكشفية، وعن تجاربهم التي استفادوا منها، وماذا تعلموا من الكشافة على صعيد الأخلاق والتآلف وحب الوطن، والجد والاجتهاد، وحب العمل، والنشاط والهمة في كل عمل ينفع المجتمع.

وقام أفراد الجولة بأداء عروض كشفية، شارك فيها الجوالة والجوالات، واتسمت كلها بالانضباط والوطنية، حيث أعرب محافظ بني سويف عن إعجابه بالعروض، محفزا أبناء الكشافة على الاستمرار ومواصلة العمل والاجتهاد، وأهمية الانخراط في أعمال فعلية على أرض الواقع تكون بمثابة ثمرة للعمل الكشفي الذى يدعو للعمل والمثابرة على العطاء والتضحية من أجل المجموعة ومن ثم المجتمع وصولا الى الوطن الذى يحوي الجميع.

ومن جابنه أشاد أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بدعم محافظ الاقليم المستشار هاني عبد الجابر للشباب، وكافة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة ضمن برنامج الوزارة الذي يتابعه ويوجه بتنفيذه الدكتور خالد صبحي وزير الشباب والرياضة، معربًا عن تقدير كل أفراد الكشافة لهذه الزيارة التي تعتبر أكبر تحفيز وجائزة لهم وتشجيعا لمواصلة الأداء المتميز.

وأضاف "سرور" أن النشاط الكشفي بمحافظة بني سويف رائد ومميز، حيث يحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، والمراكز المتقدمة عربيًا، موضحا آليات هذه الفعاليات التي بدأت على مستوى 39 عشيرة بالمحافظة وتم تصعيد عشيرتين من كل إدارة فرعية، مشيرًا إلى أن البرنامج الختامي تضمن عدد من الأعمال منها: بناء الأرض الكشفية، ودروات تدريبية عن الأزمات والكوارث، وحفل سمر تضمن عدد من الأنشطة الثقافية والأدبية وعروض للمواهب الكشفية.

ورافق المحافظ خلال الجولة، كل من: أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، وعلى يوسف، نائب رئيس مدينة بني سويف، ورحاب صلاح، مدير إدارة الشباب بالمديرية، والجوال محمد البحيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات وقائد المعسكر الختامي، ومحمد عثمان، رئيس مجلس قروي بياض العرب، وسمير صابر، مدير المعسكر، وعددًا من التنفيذيين المعنيين.
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
محافظ بني سويف يتفقد المعسكر الختامي للجوالة بمشاركة 17 عشيرة (صور)
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