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وفاة مدرب نادي الهلال في حادث سيارة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:01 م
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صور الحادث
صور الحادث
الفجر الرياضي
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توفي الهادي محمدين المدرب المساعد بنادي هلال الفاشر السوداني في حاث لحافلة الفريق صباح اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم إثر اصطدامها بشاحنة أخرى.

 

ولقي محمدين مصرعه عقب الحادث مباشرة، بينما تعرض بعض اللاعبين والإداريين لإصابات جسيمة حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وأصيب مدرب الحراس عبد الحفيظ  في قدمه كما ذكرت صحيفة "السودان اليوم"، وذلك خلال رحلة عودة الفريق إلى مدينة الفاشر شمال دارفور، حيث لم يتمكن سائق الحافلة التي تقل الفريق من تفادي الشاحنة.

 

وكتب صفحة الفريق على فيس بوك: "وفاة مساعد المدرب كوتش الهادي محمدين، في الحادث الأليم، وإصابات لعدد من أعضاء البعثة نتمنى أن يكونوا بخير، الرحمة والمغفرة لكوتش الهادي وإنا لله وإنا إليه راجعون.. صباح حزين على أسرة الخيالة وعلى جميع الرياضيين، الرحمة والمغفرة للكوتش الخلوق الهادي والشفاء العاجل للمصابين".

 

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هلال الفاشر نادي الهلال الدوري السوداني اخبار الهلال

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