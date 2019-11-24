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القوات العراقية: عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير مؤسسات الدولة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:55 م
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المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
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شدد الناطق باسم القوات العراقية، على التصدي للعصابات التي تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة.

 

وقال إن العصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين.

 

وبحسب التلفزيون العراقي، أكد أنه سيتم التصدي لهذه "العصابات" بحزم وبروح المسؤولية لمنع التخريب ومجابهة واعتقال من يقف وراءها.

 

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق السبت عن مقتل ثلاثة محتجين وإصابة العشرات، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.

 

وأشار إلى إقدام مجموعة على حرق 3 من المحال لبيعِ التجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي، مضيفاً أن القوات الأمنية ألقت القبض على 3 من المشتبه بهم.

 

يذكر أن ما لا يقل عن 330 شخصاً قتلوا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد، وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.

 

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الكلمات المفتاحية

محاولة تدمير مؤسسات الدولة القوات العراقية العراق

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