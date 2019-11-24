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بالفيديو.. رجل وسيدة بـ"يرموا جثة" في المريوطية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:43 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمحاولة شخصين، إلقاء جثة بترعة المريوطية، بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
بالفيديو.. رجل وسيدة بـ"يرموا جثة" في المريوطية
بالفيديو.. رجل وسيدة بـ"يرموا جثة" في المريوطية
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