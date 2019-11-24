Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد تذكار الشهيد مار مينا العجائبي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:42 م
Advertisements
الشهيد مار مينا العجائبي
الشهيد مار مينا العجائبي
حازم رفعت
Advertisements
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بعيد تذكار الشهيد العظيم مار مينا العجائبي.

وحسب كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار"، فالشهيد مار مينا هو قديس قومي استشهد في 15 هاتور - 296 ميلادية، فى عصر الإمبراطور الرومانى دقلديانوس وهو فى نفس الوقت قديس مشهور عالميا في العصور المبكرة للمسيحية.

ومعني اسم "مينا"، باللغة اليونانية يحتمل تفسيرين، التفسير اﻷول يحاول الربط بين اسم القديس واسم يوم اﻷثنين فى اللغة اليونانية وهو اليوم المخصص للالهة مينا الهة القمر عند اليونانيين القدماء، التفسير الثانى يحاول ربط اسم القديس بالمولود فى بدء الشهر القمرى اى ان مينا هو المولود يوم اﻷثنين أو المولود فى بداية الشهر القمرى.

ولد القديس كما يعتقد العلماء الغربيون فى منطقة بحيرة مريوط التى تقع على بعد حوالى 40 كم جنوب غرب الإسكندرية، طبقا للتقليد القبطى كانت امه امرأة عاقر صلت للسيدة العذراء مريم من أجل الإنجاب فردت عليها من ايقونتها وقالت لها "أمين".

ونال الشهيد مارمينا العجائبى شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم المسيحي، حيث يأتية الحجاج من المسيحيين لزيارة قبره في ديره الذي اسسه البابا الراحل كيرلس السادس في جبل مريوط بالبحيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مريوط الكنيسة القبطية الشهيد مارمينا العجايبي الشهيد مار مينا العجائبي البابا كيرلس السادس

أخبار تهمك

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 15 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 19 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعة الا ربع

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار نياحة اغاثون العمودي

الكنيسة القبطية تستعد للاحتفال بذكرى استشهاد مار مينا العجايبي غدا

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار استشهاد الشهيد مار مينا العجايبي

"الأرثوذكسية" تحتفل بعشية تذكار نياحة القديس صموائيل المعترف

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار نياحة القديسة العذراء مريم

اليوم.. " الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار استشهاد القديس أبي فام الجندي الأوسيمي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status