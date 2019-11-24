جامعة القاهرة تنظم المؤتمر الدولي للبحث العلمي وتطبيقاته في العلاج الطبيعي

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العلاج الطبيعي بعنوان "التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بمشاركة عددًا من العلماء والأساتذة والباحثين المصريين والعرب.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية يهدف إلى زيادة التوعية المجتمعية عن دور العلاج الطبيعي في حالات الإعاقة المختلفة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الخبراء والاستشاريين الدوليين في مجال العلاج الطبيعي، والاطلاع على آخر المستجدات في مجال التأهيل التي تخدم المجتمع المصري والدولي.





وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة وفق استراتيجيتها للتحول لجامعة من الجيل الثالث، تحرص على دعم وتطوير المنظومة البحثية بكليات ومعاهد الجامعة، والتحسين المستمر لبيئة البحث العلمي، وتشجيع العلماء والباحثين، وتعزيز الدعم المادي واللوجيستي للبحث العلمي، وتطوير المعامل البحثية، وتوجيه الأقسام العلمية نحو التركيز على الأبحاث ذات الطابع المعاصر لتلبي احتياجات المجتمع.



