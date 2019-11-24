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رسامة شمامسة لكنيسة القديس ماربولس بمدينة العبور
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
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ماريان عيد
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قام نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، صباح اليوم برسامة شمامسة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.
جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي خدمه صباح اليوم الاحد في كنيسة القديس ماربولس بمدينة العبور، شارك في القداس عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.
فى سياق أخر، شارك نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى حفل سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة.
ومن جانبه أعرب شيخ صالح هابيمانا، سفير رواندا بالقاهرة، عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثانى، لرعايته للشأن الإفريقى.
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