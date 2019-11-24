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عفاف شعيب وهادي الجيار وحسن حسني.. أحدث ضحايا شائعة الوفاة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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حسن حسني
حسن حسني
الفجر الفني
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شائعة سخيفة طالما نالت من العديد من نجوم الوسط الفني، وهي شائعة الوفاة، فعند تعرض الفنان لأزمة صحية مثل باقي الأشخاص الذين يمرضون ويشفون، سريعا ماتلاحقه شائعة الوفاة، وهو الأمر الذي يعاني منه الفنانين وأسرهم ويتسبب ذلك في أزمات نفسية لهم.

وأبرز تلك الفنانين الذين تعرضوا خلال الأيام الماضية، لشائعة الوفاة، وهو الفنان حسني حسني، الذي عانى مرارا وتكرارا من هذه الشائعة، ففي الساعات الماضية انتشرت بشكل كبير شائعة وفاته اثر تعرضه لأمة صحية، وعلى الفور خرج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ونفى تلك الشائعة جملة وتفصيلا موضحا أنه سوف يقوم بملاحقة مروجي تلك الشائعات قانونيا وسيتقدم ضدهم ببلاغ للنائب العام.

أما الفنان عادل إمام، فانتشرت شائعة وفاته، خلال الأيام الماضية، وخرجت أسرته ونفت ذلك وأوضح رامي، نجله، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه بصحة جيدة ومشغول في تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو".

ولم تنجو الفنانة عفاف شعيب، من شائعة الوفاة فخلال الأيام الماضية انتشرت اخبارا تفيد بوفاتها اثر تعرضها لسكتة دماغية، وهو الأمر الذي نفته من خلال تصريحات لها لبرنامج الإعلامي محمد الغيطي، مطالبة مروجي الشائعات بالتفكير في الله قبل نشر وترويج لتلك الشائعات.

وعن الفنان هادي الجيار، فتعرض لأزمة صحية دخل على اثرها المستشفى، ولكن لم ينجو من مروجي تلك الشائعة، فانتشرت اخبارا تفيد بوفاته وهو حي يرزق.


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