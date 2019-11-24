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إغلاق الطرق المودية للسفارة الأمريكية في بيروت

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
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الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
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أغلق الجيش اللبناني، اليوم الأحد، الطرق المودية إلى السفارة الأمريكية في بيروت بالأسلاك الشائكة، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وأمنية تصل تباعا إلى هذه الطرق.

 

واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، حيث وصلت قوة من المغاوير، وأخرى من مكافحة الشغب علاوة على سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر، حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

 

وقد اتهم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، بعض السفراء ووزراء الخارجية الأجانب بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية.

 

وقال جنبلاط، في تغريدة عبر "تويتر": "حتى بعض السفراء الفاعلين وبعض وزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الوزارة لزيادة التعقيد إلى جانب الطبقة السياسية الرافضة للتنازل والمتمسكة بالبقاء".

 

ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة سياسية زادت من حدتها استقالة حكومة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد منددة بأداء الحكومة والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

 

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