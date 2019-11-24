لهذا السبب.. فنان سعودي شهير يبيع منزله ويسكن بالإيجار (فيديو)





وأضاف راشد الماجد، أنه قام بعرض فكرة القناة على الشيخ وليد إبراهيم، ورحب بالفكرة وتم انطلاق قناة وناسة.





وتحدث "راشد الماجد" عن القناة قائلا: "عندي رؤية وكنت مندفع أبغى أدعم الشباب ، الكل يتجمع ونقول الفن الخليجي مترابط .. فكرت أني أعمل إفتتاح مبهر أبغي كل العالم العربي ينتبه له وأدعو كل الفنانيين العرب لحفل افتتاح قناة وناسة التي طالما حلم بها.





وعن تكاليف القناة أكد راشد الماجد، أنها فاقت الحدود،، فاضطر لبيع بيته الذي كان يسكن فيه واستأجر آخر لتغطية تكاليف افتتاح حفل القناة.





وعن الربح المادي الذي حققه راشد الماجد، أكد أنه لم يربح ماديا حتى الآن، وإنما، استفاد تحقيق حلمه.







كشف المطرب السعودي الشهير راشد الماجد، أنه اضطر لبيع منزله الذي يسكن فيه واستأجر منزلا أخر ليعيش فيه وذلك بسبب ظروفه المادية، ومن أجل افتتاح قناة "وناسة" التي تضم الهدف منها أن تكون منصة للفنانين الخليجين وتحديدا الشباب.