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نوال الكويتية تهنئ أحلام على طرح "أنا ماستغنى"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
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نوال وأحلام
نوال وأحلام
الفجر الفني
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هنأت الفنانة نوال الكويتية، الفنانة الإماراتية ​أحلام​، على طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "أنا ما استغني" عبر  موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكتبت نوال الكويتية: "الله الله ألف مبروك أختي أغنية رائعة وأدائك فيها مميز ورائع موفقة حبيبتي ونبي دايمًا نسمع منك هذي الألوان .. حبيت الأغنية وحبيت غنائك فيها مبروك ياأم فاهد الحلوة".

وردت أحلام عليها قائلة: "شهادة كبيرة من فنانة كبيرة ياعمري الغالية أم حنين وإنتي أول واحدة سمعتها وأخذت رأيها في العمل لأن رأيك يهمني أحببببج أختي.. أنا ما استغني".

أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع الموسيقي لخالد عز، والأغنية من إنتاج "كوين انترناشيونال" لللإنتاج الفني.

يذكر أن الفنانة أحلام مطربة إماراتية، تبلغ من العمر 51 عامًا، وعرفها الجمهور باسم "الملكة"، كما لقبت بـ"فنانة الخليج" وكمان الفنان السعودي محمد عبده هو من أطلق عليها هذا اللقب، طرحت عددًا من الألبومات الناجحة، أبرزها "أحبك موت"، و"مع السلامة"، و"كيف ارضى"، و"طبيعي"، و"مختلف"، وهذا أنا"، و"موعدك"، و"لعلمك بس"، و"الثقل صنعه".

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الكلمات المفتاحية

نوال الكويتية انا ماستغنى اخر اخبار الفن

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