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محامي ترامب يكشف تفاصيل حصوله على وثائق سرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها في حال اختفائه.

 

وأضاف جولياني، أنه غير واثق تماما من عدم إقدام ترامب على التضحية به، لذلك يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها في حال اختفائه.

 

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، قال جولياني الذي شغل منصب عمدة نيويورك، إنه كثيرا ما يسمع تكهنات بأن ترامب يمكن أن "يضحي" به إذا لزم الأمر. ومع أنه يرفض تصديق احتمال تدهور علاقاته مع الرئيس، لكن لديه "طوق أمان" في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

 

وأشار جوليان، في تغريده على تويتر: "البيان الذي أدليت به عدة مرات حول التأمين في حال تم التضحية بي، هو عبارة عن مستندات في أمانتي تظهر أن عائلة بايدن حققت لحوالي أربعة عقود مكاسب مالية من مركزها الرسمي. وإذا اختفيت سوف تظهر (المستندات) فورا ...".

 

ويشك الديمقراطيون في الكونجرس في أن رئيس الدولة أرجأ تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وطالب مقابل تقديمها بالتحقيق ضد خصمه السياسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، اللذين كانا يعملان في شركة بوريسما الأوكرانية..  ويشتبه الديمقراطيون بأن جولياني قد يكون لعب دورا نشطا في هذا الموضوع.

 

ولد دونالد جون ترامب في 14 يونيو 1946 هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية والحالي منذ 20 يناير 2017، وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

 

أسس ترامب وأدار عدة مشاريع وشركات ومنتجعات ترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم، ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي ذا أبرينتايس (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي.

 

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وثائق سرية محامي ترامب جو بايدن ترامب

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