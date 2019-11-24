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"مون": كوريا الجنوبية وبروناي تتفقان على تعزيز الشراكة في تكنولوجيا المعلومات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية وبروناي اتفقتا على تعزيز الشراكة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المدن الذكية.

التقى "مون" بسلطان بروناي حسن البلقية في العاصمة سول خلال زيارة رسمية لـ البلقية لكوريا الجنوبية لحضور القمة التذكارية لرابطة آسيان وجمهورية كوريا التي ستفتتح في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية يوم غدٍ الاثنين.

وحسب موقع وكالة يونهاب للأنباء التي تديرها الدولة، وقال مون في القمة: "إمكانات التعاون غير محددة، تتراوح من الصناعات المتطورة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية إلى صناعة الدفاع والأسلحة"، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان منذ فترة طويلة بالتعاون في مجال البنية التحتية والطاقة.

واتفق الزعيمان على استكشاف "مشاريع تعاون محددة" في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تستثمر كوريا الجنوبية بكثافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ الستينيات من القرن الماضي، وقد برزت كرائدة عالمية في هذا القطاع.

في أواخر شهر أكتوبر، قال "مون"، إن الحكومة ستطرح استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدفع البلاد إلى مقدمة هذه الصناعة.

وفي الوقت نفسه، تعمل بروناي أيضًا على تكثيف جهودها لتعزيز صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها وتضغط من أجل مشاريع المدن الذكية.

وفي سياق منفصل، اتفقت كوريا الجنوبية وسنغافورة، يوم أمس السبت، على تعزيز العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى رأسها المدن الذكية وتطوير الأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية، أن هذا الاتفاق جاء خلال محادثات الرئيس الكورى مون جاى-إن، مع رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج خلال أول زيارة رسمية للونج منذ ستة أعوام إلى كوريا الجنوبية، موضحة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول الأمن السيبرانى بين الجانبين.

وأعرب مون خلال المحادثات، عن تطلع بلاده لتنفيذ خطط تعاون تفصيلية للقطاعات ومن ضمنها المدن الذكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وكذلك القطاعات الحيوية والطبية، متمنيا أن يؤدى تعاون البلدين إلى تعزيز كفاءة الآسيان بشكل عام.

من جانبه، قال رئيس وزراء سنغافورة إن بلاده وكوريا الجنوبية "شريكان مثاليان" لقيادة عصر الثورة الصناعية الرابعة معًا حيث أن لديهما خبرة وتكنولوجيا ذات صلة.

ويعتزم "مون" و"لى"، حضور قمة كوريا الجنوبية ومجموعة الآسيان، التى من المقرر أن تقام فى المدينة الساحلية الكورية الجنوبية "بوسان" غد وتستغرق يومين برفقة قادة تسع دول أعضاء أخرى فى الآسيان.

وكانت قد أوضحت "يونهاب"، أنه من المقرر أن يجرى مون عدة لقاءات خلال القمة أبرزها مع سلطان بروناى حسن البلقية اليوم الأحد ومع رئيس الوزراء التايلاندى بريوت تشان-تشا، والرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الكمبودى هون سن والرئيس الفلبينى رودريجو دوترتى غد الاثنين.
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