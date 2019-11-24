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"لطيف ومعتدل".. هذا ما قالته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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"لطيف ومعتدل".. هذا ما قالته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم الأحد معتدلةن ويسود البلاد طقي لطيف، على السوحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري والقاهرة، كما يميل الطقس للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية صباحا تجتاح البلاد، محذرة السائقين من حالة الطقس اليوم في الصباح الباكر من الشبورة تجنبا لارتكاب الحوادث، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 26

بلطيم 14 25

مطروح 11 26

السلوم 12 26

سيوة 11 27

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 13 24

الاسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 09 23

رفح 09 23

رأس سدر 14 25

نخل 03 21

نويبع 18 24

طابا 15 22

كاترين 05 21

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 11 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 27

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26
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