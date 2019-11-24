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قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
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قوات النظام السوري
قوات النظام السوري
وكالات
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أعلن المرصد السوري، صباح اليوم الأحد، أن قوات النظام استعادة السيطرة على قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وواصلت وحدات الجيش السوري نشرها على الحدود السورية التركية باتجاه الشرق في استكمال نشرها في بقية الحدود، حسبما صرحت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).

 

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من الحدود بين سوريا وتركيا تنفيذًا لأحكام اتفاقية سوتشي.

 

ورحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بسحب الجماعات المسلحة في شمال سوريا على عمق 30 كم من خلال التنسيق المباشر مع جيش النظام السوري.

 

وعلاوة على ذلك، قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو يوم الاثنين أن وحدات حماية الشعب الكردي (YPG) لم تنسحب بالكامل من قطاع في شمال شرق سوريا بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا.

 

وقد واصلت القوات الأمريكية تعزيز مواقعها بالقرب من حقول النفط في جنوب شرق سوريا قالت

 

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