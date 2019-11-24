الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من احتمال حدوث موجة حر نتيجة منخفض جوي قادم من ليبيا، مشيرا إلى أن المناطق الشمالية غربية هى التى ستشعر بهذا الارتفاع في درجات الحرارة.





وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن محافظة مطروح ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية عن هذه الفترة، مشيرا إلى أن الطرقات الصحراوية ستشهد حالة من انتشار الرمال والاتربة في الجو، نتيجة نشاط الرياح.





وطالب "شاهين" المواطنين باتخاذ ما يلزم من تدابير أثناء سيرهم على الطرقات التى ستشهد نشاطا للرياح المحملة بالاتربية، وذلك لانعدام الرؤية.





وأشار إلى أن المنخفض الجوي سيتحرك نحو الشرق وسيصل القاهرة يوم الاثنين، موضحا أن درجات الحرارة على القاهرة سترتفع إلى 28 درجة مئوية، وثم ستعاود درجات الحرارة بالانخفاض بدءا من يوم الثلاثاء.