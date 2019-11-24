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"قدام مرايتها" لعمرو دياب تقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:57 ص
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بوابة الفجر
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اقتربت أغنية "قدام مرايتها" لـ"الهضبة" عمرو دياب "، من تحقيق 5 ملايين مشاهدة وذلك بعد أن طرحها من خلال قناته الرسمية، في 5 نوفمبر الجاري.

ونجحت الأغنية حتى الآن في حصد أكثر من 4,945,579 مشاهدة.

أغنية "قدام مرايتها" من ألبوم "أنا غير"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي لطارق مرزوق.

ولاقت الأغنية قبولا كبيرا لدى جمهور عمرو دياب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغاني ألبوم "أنا غير" لعمرو دياب
صدر من ألبوم "أنا غير" سبع أغانٍ حتى الآن، هم "بحبه"، و"أنا غير"، وتحيرك"، و"متغير"، و"يوم تلات"، و"أول يوم في البعد"، والأغنية الأخيرة "قدام مرايتها"، وما زال الجمهور ينتظر طرح باقي أغاني الألبوم.

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الكلمات المفتاحية

عمرو دياب الهضبة اغنية

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