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وكالة الفضاء المصرية تكشف الموعد النهائي لإطلاق القمر "طيبة سات1" (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:54 ص
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القمر الصناعي طيبة 1
القمر الصناعي طيبة 1
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن الموعد النهائي لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات -1"، بعد أن كان مقرر إطلاقه أمس الجمعة.


وقال "القوصي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه سيتم إطلاق القمر الأحد أو غد الإثنين على أقصى تقدير، مؤكدا أن القاعدة الفرنسية هي التي ستحدد موعد إطلاق القمر الصناعي، وذلك بعد عقد اجتماعها المنعقد اليوم، وتابع أنه لو كانت نتيجته هي الجاهزية للإطلاق، فسيكون اليوم أو غد.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1" بسبب خلل فنى فى منصة الإطلاق، يتمثل في نقص التغذية الكهربائية في قاعدة الإطلاق. 

وكان مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق القمر الصناعى "طيبة -1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا، حيث ستتولى مصر عمليات الإدارة والتحكم بالقمر الصناعي "طيبة -1"، عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.
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