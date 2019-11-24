حلم التجديد لميسي يطارد برشلونة

لازال نادي برشلونة الإسباني يحلم بالتجديد إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق ومنتخب الأرجنتين خلال الفترة القادمة لضمان بقائه لوقت أطول في صفوف النادي.





برشلونة يخاطب أقارب ميسي لتجديد عقده





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة بدأ بالفعل منذ فترة في مخاطبة القريبين من ليو ميسي للتفاوض معهم بشأن تجديد عقده الفترة القادمة لمعرفة مطالبه.





ولكن أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة لم يتخذ حتى الآن أب خطوة رسمية بشأن تجديد عقد ميسي ولكن يطمح النادي في إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن.





موقف ميسي من تجديد عقده مع برشلونة





وكان ليونيل ميسي قد أكد منذ فترة أنه لا يمانع في البقاء في برشلونة طول حياته لأن عائلته وهو تعودوا على البقاء في إسبانيا والعيش فيها.





ولكن أكد ميسي أيضا أنه على الرغم من عدم وجود اي مانع لديه في البقاء مع برشلونة ولكنه لا يريد أن يكون هناك عقد يربطه مع النادي.





بند في عقد ميسي يخيف برشلونة





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك بند في عقد ميسي يجعل له الحق في الانضمام إلى أي نادي يرغب فيه مجانا في نهاية الموسم الحالي.





الأندية التي ترغب في ضم ميسي





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميسي في حالة رحيله بالفعل عن نادي برشلونة أبرزها نادي باريس سان جيرمان ونادي إنتر ميلان ونادي مانشستر سيتي.





مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم





وقد شارك ليونيل ميسي في 12 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين مه الفريق.





ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق الكتالوني حتى الآن في بطولة الدوري.



