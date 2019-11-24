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صراع ريال مدريد وبرشلونة يمتد للمدربين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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لم يقتصر صراع الغريمين الازليين ريال مدريد وبرشلونة على اللاعبين وحرب الصفقات التي كانت آخرها نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وربما تمتد لنجم دفاع إنتر ميلان السلوفاكي الدولي "ميلان سكرينيار".
وأفادت تقارير صحفية أن صراع الريال وبرشلونة سيمتد أيضا للمدربين خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلوو سبورت الإيطالية" أن قطبي الكرة في إسبانيا سيدخلان في صراع للحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو" المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي.

وتمت إقالة بوتشتينو من تدريب النادي اللندني منذ أيام قليلة بسبب سوء النتائج، بعد خمسة سنوات كاملة قضاها في تدريب السبيرز، إلا أن إحتلال الفريق للمركز الرابع عشر بعد مرور 12 جولة دفع رئيس النادي دانيال ليفي لإقالته وتعيين جوزيه مورينيو خلفاً له.

وبمجرد إقالة لاعب إسبانيول السابق، إنتشرت الأخبار والتقارير حول وجهته المقبلة.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن نادي برشلونة يضع بوتشيتينو على رأس المرشحين لخلافة مدرب الفريق الحالي إرنستو فالفيردي، الذي يعاني معه البارسا من تذبذب النتائج والمستوى.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يضع بوتشيتينو أيضاً ضمن قائمة المرشحين لخلافة زيدان، في حال عدم تتويجه ببطولة هامة هذا الموسم.

كما ينافس بايرن ميونخ ريال مدريد وبرشلونة لخطف ماوريسيو، لا سيما وأن الفريق قد أقال نيكو كوفاتش في وقت سابق، حيث يدير الفريق حالياً المدرب هانز فليك بشكل مؤقت.

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