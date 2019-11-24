Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدينة ميلانو بين أرقام إنتر القياسية ونتائج ميلان السلبية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:23 ص
Advertisements
لاعبي إي سي ميلان
لاعبي إي سي ميلان
عبدالقادر عرابي
Advertisements
بدأت أمس السبت اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، والذي شهد ثلاثة مباريات هامة، زيارة إنتر ميلان لتورينو، مباراة الجريحين ميلان ونابولي، ولقاء ممثلي دوري الأبطال أتالانتا ويوفنتوس

الجولة 13 من الكالتشيو

شهدت مباريات السبت فوز سهل ليوفنتوس في ملعب جويس بمدينة بيرجامو على أتالانتا بثلاثية مقابل هدف، وتعادل إيجابي غير مفيد لطرفي المباراة ميلان ونابولي، وفوز كبير على نارٍ هادئة لإنتر ميلان من قلب تورينو، لتشهد الجولة عدم حدوث تغيير في مراكز ثنائي الصدارة.

تناقضات مدينة ميلان

مثلما هو الحال هذا الموسم، تألق شديد لإنتر ميلان بقيادة المحنك أنطونيو كونتي، وغرق ميلان في بحر التخبط والتيه بتعادل مع نابولي الذي لم يكن أفضل حالاً من منافسه.

أرقام إنتر ميلان ضد تورينو

واصلت كتيبة أنطونيو كونتي التألق وعادت من ملعب تورينو الأولمبي بثلاثية دون رد سجلها لاوتارو مارتينيز ولوكاكو وستيفان دي فري.

وحمل هذا الفوز العديد من الأرقام غير المسبوقة للنيرادزوري، حيث حقق الأنتر الفوز الحادي عشر له هذا الموسم من أصل 13 مباراة منذ بداية الكالتشيو، كأفضل بداية للفريق منذ موسم 1950 -1951 حينما حقق نفس البداية بنفس عدد الإنتصارات.

كما حقق نجم الإنتر رقماً ظل صامداً منذ فترة بعيدة، حيث وصل لوكاكو لهدفه العاشر في السيري أ خلال 13 مباراة في موسمه الأول، وهو رقم لم يصل إليه سوى لاعب وحيد هو ستيفانو نيرس عام 1948.

لاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني المتألق يمتلك بدوره رقكاً مميزاً، حيث سجل 8 أهداف من أصل 9 أهداف سجلها في الكالتشيو هذا الموسم في النصف ساعة الأول من المباراة، وفق شبكة أوبتا الإحصائية.
أرقام ميلان السلبية.

على النقيض تماماً من الإنتر، واصل الميلان الآداء المزري والنتائج المخيبة، حيث تعادل مع ضيفه نابولي الذي يمر بأسواء فتراته.

ووصل ميلان للرقم 14 من النقاط بعد مرور 13 جولة، ليحقق الفريق البداية الأسوأ له في تاريخه في الدوري الإيطالي، بالإضافة لموسم 2013 - 2014 الذي حقق فيه الفريق نفس الرصيد من النقاط.

ترتيب الميلان والإنتر في الدوري الإيطالي

يرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة 34 بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس المتصدر، بينما يرتفع رصيد ميلان للنقطة 14 يحتل بها المركز الثالث عشر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري الايطالي لاعبي إي سي ميلان الدوري الايطال الجولة الثالثة عشر إنترميلان إنتر نيلان اليوم

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 8 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 16 ساعة

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يهزم نابولي في الوقت القاتل

وفاة مشجع في اشتباكات مشجعي إنتر ميلان ونابولي

الكالتشيو يتجاوز المليار فهل تعود جنة كرة القدم؟!

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم الأحد 6 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر beIN SPORT

ديربي إيطاليا.. تشكيلة إنتر ميلان في مواجهة يوفنتوس بالكالتشيو

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر نابولي وفوز يوفنتوس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status