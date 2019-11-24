مدينة ميلانو بين أرقام إنتر القياسية ونتائج ميلان السلبية

بدأت أمس السبت اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، والذي شهد ثلاثة مباريات هامة، زيارة إنتر ميلان لتورينو، مباراة الجريحين ميلان ونابولي، ولقاء ممثلي دوري الأبطال أتالانتا ويوفنتوس





الجولة 13 من الكالتشيو





شهدت مباريات السبت فوز سهل ليوفنتوس في ملعب جويس بمدينة بيرجامو على أتالانتا بثلاثية مقابل هدف، وتعادل إيجابي غير مفيد لطرفي المباراة ميلان ونابولي، وفوز كبير على نارٍ هادئة لإنتر ميلان من قلب تورينو، لتشهد الجولة عدم حدوث تغيير في مراكز ثنائي الصدارة.





تناقضات مدينة ميلان





مثلما هو الحال هذا الموسم، تألق شديد لإنتر ميلان بقيادة المحنك أنطونيو كونتي، وغرق ميلان في بحر التخبط والتيه بتعادل مع نابولي الذي لم يكن أفضل حالاً من منافسه.





أرقام إنتر ميلان ضد تورينو





واصلت كتيبة أنطونيو كونتي التألق وعادت من ملعب تورينو الأولمبي بثلاثية دون رد سجلها لاوتارو مارتينيز ولوكاكو وستيفان دي فري.





وحمل هذا الفوز العديد من الأرقام غير المسبوقة للنيرادزوري، حيث حقق الأنتر الفوز الحادي عشر له هذا الموسم من أصل 13 مباراة منذ بداية الكالتشيو، كأفضل بداية للفريق منذ موسم 1950 -1951 حينما حقق نفس البداية بنفس عدد الإنتصارات.





كما حقق نجم الإنتر رقماً ظل صامداً منذ فترة بعيدة، حيث وصل لوكاكو لهدفه العاشر في السيري أ خلال 13 مباراة في موسمه الأول، وهو رقم لم يصل إليه سوى لاعب وحيد هو ستيفانو نيرس عام 1948.





لاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني المتألق يمتلك بدوره رقكاً مميزاً، حيث سجل 8 أهداف من أصل 9 أهداف سجلها في الكالتشيو هذا الموسم في النصف ساعة الأول من المباراة، وفق شبكة أوبتا الإحصائية.

أرقام ميلان السلبية.





على النقيض تماماً من الإنتر، واصل الميلان الآداء المزري والنتائج المخيبة، حيث تعادل مع ضيفه نابولي الذي يمر بأسواء فتراته.





ووصل ميلان للرقم 14 من النقاط بعد مرور 13 جولة، ليحقق الفريق البداية الأسوأ له في تاريخه في الدوري الإيطالي، بالإضافة لموسم 2013 - 2014 الذي حقق فيه الفريق نفس الرصيد من النقاط.





ترتيب الميلان والإنتر في الدوري الإيطالي





يرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة 34 بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس المتصدر، بينما يرتفع رصيد ميلان للنقطة 14 يحتل بها المركز الثالث عشر.



