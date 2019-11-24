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ماذا ينتظر ليفربول في شهر نوفمبر بعد الفوز على كريستال بالاس ؟

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:08 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب غياب صلاح عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس :-

ولم يشارك الدولي المصري محمد صلاح في مباراة فريق ليفربول ضد فريق كريستال بالاس بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي للمنتخبات، حيث غاب أيضاً عن منتخب مصر خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر، وفضل المدرب الألماني يورجن كلوب إراحة صلاح على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

مباريات ليفربول في شهر نوفمبر :-

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الانفيلد في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يختتم الفريق الأحمر مبارياته في شهر نوفمبر بمواجهة فريق برايتون على ملعب الانفيلد أيضاً يوم السبت القادم 30 نوفمبر في الساعة الخامسة مساءً.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويتصدر فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، وخلفه فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

طموحات ليفربول هذا الموسم بالبريميرليج :-

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم خاصة وأن اللقب غائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاما، وكان قد نجح مانشستر سيتي في تحقيق اللقب بالموسمين الماضيين تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ويقدم فريق ليستر سيتي مباريات مميزة هذا الموسم حيث نجح في تسجيل 13 هدفا خلال آخر ثلاث جولات بالدوري الانجليزي ولم يستقبل شمايكل حارس الفريق اي هدف، ويعد ليستر اقوى دفاع هذا الموسم بالبريميرليج حتى الآن.

وكان أيضاً فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزا هاما على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد الاتحاد بمدينة مانشستر في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة الإنجليزية.

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