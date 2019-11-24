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فلامينجو وريفر بليت .. حدث هذا منذ عشرون عاماً

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:52 ص
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فلامينجو يتوج باللقب
فلامينجو يتوج باللقب
عبدالقادر عرابي
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بطريقة دراماتيكية تاريخية سيذكرها التاريخ، إنتزع نادي فلامينجو البرازيلي لقباً كان ضرباً من ضروب الخيال من أنياب ريفر بليت الأرجنتيني عندما قلب عليه الطاولة في آخر اللحظات من هزيمة بهدف نظيف لفوز بهدفين مقابل هدف في القمة التي شهدها ملعب تشيلي الوطني، في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

باربوسا القاتل

بعد تقدم أبناء مارسيلو جاياردو بهدف مبكر في الدقيقة 15 عبر رافائيل سانتوس بورى، إنتظر النادي البرازيلي حتى الدقيقة 89 ليسجل مهاجم إنتر ميلان السابق جابرييل باربوسا هدف التعادل، قبل أن يجهز على أحلام ريفر بليت بالهدف القاتل في الدقيقة 92 وسط ذهول متابعي المباراة في الملعب وأمام الشاشات.

لقب طال إنتظاره وحسرة ريفربليت

وحرم الثعلب "جورج خيسوس" المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من إحراز لقبه الثاني على التوالي، ليحرز خيسوس اللقب الذي طال إنتظاره منذ عام 1981 للنادي البرازيلي، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

ريفربليت وبايرن ميونخ ... ضحايا اللحظات الأخيرة في النهائي

وذكرت أمسية أمس في ملعب تشيلي الوطني، بنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في نهائي عام 1999 الذي شهده ملعب كامب نو.

وخلال المباراة سجل ماريو باسلر هدفاً مبكراً للفريق البافاري، وأضاع لاعبو بايرن ميونخ وابل من الفرص السهلة، قبل أن يقتنص الثنائي تيدي شيرنجهام والنرويجي مدرب اليونايتد الحالي أولي جونار سولشاير هدفاً قاتلاً في مرمى الحارس الشهير أوليفر كان، لتتحول الكأس من ميونخ لمانشستر وسط ذهول الجميع.

وبالطبع نهائي ريفر بليت وفلامينجو سيبقى حادث تاريخي ودرس جديد من دروس الساحرة المستديرة.

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