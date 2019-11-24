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الأرصاد" موجة حارة تجتاح البلاد.. تعرف على موعدها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر سوف تتعرض لموجة حارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "صابر"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الهيئة تقوم بمعرفة التغيرات المناخية مطلع كل أسبوع فعلى سبيل المثال ستشهد البلاد خلال الأسبوع الجارى موجه من الطقس الحار وذلك نتيجة قدوم كتلة محملة بالهواء الحار قادمة إلى مصر من الخليج ستتسبب فى ارتفاع فى درجات الحرارة وقد أعلنت الهيئة ذلك. 

وتحدث القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن الإعصار "ميديكين"، موضحا أنه مجرد منخفض عادى كانت قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عنه قبل حدوثه بأسبوع لتخرج وكالة ناسا بعدها بعده أيام لتؤكد ولكن بشكل غير صحيح نسبيا، فقد أعلنت عن وصول إعصار إلى مصر من قبرص والأرصاد أعلنت أنه مجرد منخفض عادى وذلك لسببين أن سرعة الأعاصير عالية جدا ولو كان إعصار لقضى على الأخضر واليابس بمصر "لقدر الله"، والسبب الثانى البحار المغلقة لا يحدث بها أى أعاصير.
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الكلمات المفتاحية

موجة حارة الهيئة المصرية الأرصاد أشرف صابر

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