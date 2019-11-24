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الهلال ضد أوراوا.. تشكيل الزعيم المتوقع أمام الكمبيوتر الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
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لاعبي الهلال
لاعبي الهلال
أميرة فطيم
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يستعد فريق الهلال السعودي للمبارة المرتقبة أمام فريق أوراوا ريد الياباني، ظهر اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب ساتياما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك، فيما سيضع سالم الدوسري وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وأندريه كاريلو في وسط الميدان، فيما سيقود خط هجوم الزعيم، الثنائي سيباستيان جيفوينكو، وبافيتيمبي جوميس.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أوراوا:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
خط الوسط: سالم الدوسري - عبد الله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس - سيباستيان جيوفينكو

يذكر أن الهلال حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60

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